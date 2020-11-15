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Реализация арестованного
имущества должников
в соответствии с 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»
Общая сумма проводимых торгов
16 132 408 751
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Оператором торговой площадки является компания ООО «ВЭТП»
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15.11.2020
17:39:51
Регистрация
Вход
Торги
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Регламент
Тарифы
Контакты