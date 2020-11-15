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Реализация арестованного
имущества должников
в соответствии с 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»

Общая сумма проводимых торгов

16 132 408 751

Участвовать в торгах
Оператором торговой площадки является компания ООО «ВЭТП»
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